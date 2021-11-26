Наприкінці цього року запрацює державна фінансова лізингова компанія для забезпечення житлом бюджетників на умовах лізингу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступного року планується повністю закрити чергу на житло для внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій.

Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки в Луганську область.

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"Наступного року ми запланували - це ініціатива президента України Володимира Зеленського - повністю закрити чергу на житло ветеранів АТО - внутрішньо переміщених осіб. це близько 4 тис.сімей, яких ми повністю коштом держави забезпечимо житлом в наступному році, тобто будемо поетапно закривати черги", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, вже наприкінці цього року запрацює державна фінансова лізингова компанія, яка забезпечить житло для бюджетників – вчителів, лікарів, військових, а також внутрішньо переміщених осіб.

"Туди буде виділено близько 20 млрд грн під державні гарантії, і її основна роль – житло для таких "державних людей" і внутрішньо переміщених осіб", - підкреслив прем'єр.

Житло для ветеранів АТО:

На 2022 рік уряд у державному бюджеті запланував 5,5 млрд гривень на забезпечення житлом усіх тимчасово переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.

Автор: Катерина Жирій