Російські загарбники продовжують тероризувати місцеве населення на окупованій частині Київщини.

У Київській області минулої доби російськими окупантами здійснено понад 30 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Загарбник підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали наших міст та цілих сіл. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи. У порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, найбільш небезпечними напрямками залишаються: населені пункти вздовж Житомирської траси, Буча – Ворзель – Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району, та території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.

"За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини", - йдеться у повідомленні.

Так, найбільші руйнування внаслідок обстрілу зафіксовані в районах: Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварському (Великодимерська громада), та Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади).

У Бучанському районі ситуація підконтрольна, в більшості громадах напружена:

- Макарівська громада – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.

- Бородянська громада – переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою.

- Немішаївська – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв’язку практично немає.

- Бучанська – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.

- Гостомельська – переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована.

- Ірпінська – в Ірпіні бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктура зруйнувана. Постійні обстріли.

- Дмитрівська – по частині громади переміщується ворог, частково відсутнє світло.

- Білогородська – частково відсутнє світло.

У Броварському районі у деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад - незначна кількість ворожої техніки. Багато зруйнованої інфраструктури.

У Вишгородському районі в окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований. Ворог знаходиться на в‘їзді до міста.

Нагадаємо, у МВС розповіли про нічні обстріли в Україні. Вночі повітряна тривога була фактично по всій країні, були обстріли на Донбасі, в Чернігові, в Хмельницькій області.

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