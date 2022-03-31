Ще двоє дітей у тяжкому стані, однак остаточна кількість жертв ще встановлюється.

На Луганщині за добу внаслідок ворожих обстрілів загорілися житлові будинки, школи та нафтосховище.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєвєродонецька та Лисичанська охоплені вогнем росіян, постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Це наслідки ворожих дій 30 та 31 березня", - зазначив він.

За словами Гайдая, без врахування учорашніх ранкових обстрілів від вогню росіян зайнялися школи та 9 житлових будинків у Лисичанську та п'ять у Сєвєродонецьку, а також один у Рубіжному. Низка будинків пошкоджена без займань.

"Росіяни б’ють зі всіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди почували себе більш-менш безпечно, у порівняні із ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди би не влучив "руський мир". Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та ГРАДів. Рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки. Як і постраждалих", - розповів голова ОВА.

За його словами, в результаті обстрілів дві особи загинули, двоє дітей у тяжкому стані, однак остаточна кількість жертв ще встановлюється.

"Вже ввечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників", - додав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають техніку на Луганський напрямок та обстрілюють населені пункти.

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