Apple визнала виробничий брак у деяких смартфонах iPhone 12 та iPhone 12 Pro.
Про це повідомляє ITC.ua.
Читайте такожВ Apple вигадали, як користуватися iPhone, якщо обидві руки зайняті
Як повідомляє видання, йдеться про проблеми з динаміками.
Apple визнала, що в iPhone 12 та iPhone 12 Pro можуть виникати проблеми зі звуком.
Зазначеній проблемі схильні екземпляри iPhone 12 та iPhone 12 Pro, випущені в період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року.
Apple оголосила про запуск програми з безкоштовного гарантійного обслуговування для власників iPhone 12 та iPhone 12 Pro з проблемними динаміками.
Термін дії програми - два роки з моменту покупки пристрою.