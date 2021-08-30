У iPhone 12 виявлені проблеми зі звуком / Ілюстрація REUTERS

Apple визнала виробничий брак у деяких смартфонах iPhone 12 та iPhone 12 Pro.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Як повідомляє видання, йдеться про проблеми з динаміками.

Apple визнала, що в iPhone 12 та iPhone 12 Pro можуть виникати проблеми зі звуком.

Зазначеній проблемі схильні екземпляри iPhone 12 та iPhone 12 Pro, випущені в період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року.

Apple оголосила про запуск програми з безкоштовного гарантійного обслуговування для власників iPhone 12 та iPhone 12 Pro з проблемними динаміками.

Термін дії програми - два роки з моменту покупки пристрою.

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Автор: Олена Коваленко