Оприлюднені рендери засновані на ранніх прототипах, тому дизайн ще може змінитися, але не значно.

Авторитетний інсайдер Стів Хеммерстоффер, відомий під ніком OnLeaks, опублікував якісні рендери флагманського OnePlus 9 Pro.

Читайте такожOnePlus представила перші повністю бездротові навушники (фото)

Про це повідомляє портал Itechua.

Зазначається, що оприлюднені рендери засновані на ранніх прототипах, тому дизайн ще може змінитися, але не значно.

"Смартфон отримає 6.55-дюймовий дисплей з загнутими краями, вирізом в лівій верхній частині під фронтальну камеру та інтегрований в нижню область сканер пальця. На лівій грані розміщена кнопка регулювання гучності, а на правій знаходяться кнопка живлення та традиційний для компанії перемикач режимів", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що задня спинка виконана зі скла з логотипом по центру і великим модулем, нагадує такий в останніх флагмани компанії Samsung. Основна камера складається з чотирьох сенсорів, але інформації про них немає. Можна припустити, що головний доповнений ширококутним, тельовіком і датчиком для макро- або боке.

"Очікується, що OnePlus 9 Pro оснастять екраном з частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 875, 8 гігабайтів оперативної пам’яті та швидкої зарядкою потужністю 65 Вт. За даними OnLeaks, офіційна презентація новинки має відбутися в березні 2021 року", - підкреслює видання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН