Люди частіше за інших використовують смайлики, які можуть мати відразу кілька значень.

Некомерційна організація Unicode Consortium поділилися цікавою статистикою – рейтинг популярності тих чи інших емодзі за підсумками 2021-го року. Компанія перерахувала емодзі, які найчастіше використовувалися в листуванні на найрізноманітніших платформах.

Топ-10 найпопулярніших смайликів цього року виглядає наступним чином:

😂 — сльози радості;

❤️ — серце;

🤣 — катаюся по підлозі від сміху;

👍 — великий палець вгору;

😭 — у сльозах обличчя;

🙏 — складені руки;

😘 — повітряний поцілунок;

🥰 — усміхнене обличчя з сердечками;

😍 — закохане обличчя;

😊 — усміхнене обличчя з усміхненими очима.

Як наголошують в організації, в умовах пандемії коронавірусу, все популярнішими стають емодзі, що належать до здоров'я. Найімовірніше, використанням смайликів, що передають сміх та радість, люди намагаються відволікти себе від поганих думок.

За даними the Unicode Consortium, емодзі відправляють 92% світового Інтернет-населення. Перші топ-100 за популярністю – це 82% від усіх емодзі, хоча в каталозі налічується 3663 варіанти. Найпопулярніші категорії емодзі – усміхнені обличчя, рослини та емоції.

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Рідко використовуються специфічні емодзі, наприклад, 🥿 (плоске взуття), часто – ті, які можуть мати відразу кілька значень, наприклад 💪 (біцепс) та 🚀 (ракета). В Unicode кажуть, що зібрана статистика допоможе зрозуміти, над чим варто попрацювати і які ще емодзі варто додати в майбутньому.

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Автор: Денис Пономаренко