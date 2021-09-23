Можливості програмного забезпечення телефону Xiaomi Mi 10T 5G можуть бути включені віддалено в будь-який час.

Міністерство оборони Литви виступило із заявою в якій рекомендувало користувачам відмовитися від використання смартфонів китайського виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

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Національний центр кібербезпеки Міністерства оборони Литви стверджує, що флагманські смартфони Xiaomi, що продаються в Європі, мають вбудовану здатність виявляти та піддавати цензурі такі терміни, як "вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або "Pух за демократію".

Також повідомляється, що можливості програмного забезпечення телефону Xiaomi Mi 10T 5G можуть бути включені віддалено в будь-який час.

У міністерстві також зазначили, що Xiaomi відправляє зашифровані дані про використання телефону на сервер в Сінгапурі.

На цей момент список термінів, які можуть піддаватися цензурі Xiaomi включає 449 термінів китайською мовою і постійно оновлюється.

Блокування смартфонів Xiaomi:

У вересні 2021 року один зі світових лідерів з виробництва смартфонів та інших гаджетів, Китайська компанія Xiaomi почала блокувати свою техніку в регіонах, куди заборонений експорт товарів. Йдеться про окупований Росією Крим, Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан.

Автор: Олена Коваленко