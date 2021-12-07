Google робить все, аби зробити цей додаток центром комунікацій.

Google додала в мобільний додаток Gmail на iOS та Android голосові та відеодзвінки. Такими нововведеннями техногігант потроху наближається до своєї мети зробити пошту центральним хабом для всіх своїх комунікаційних сервісів

Дзвінки стануть доступними всім користувачам поступово. Поки що ця функція буде доступна для розмов віч-на-віч, тобто без групових дзвінків, мовиться в заяві компанії.

Хоча телефонувати з пошти Google можна було і раніше, але для цього потрібно було надіслати запрошення своєму співрозмовнику на підключення до конференції через "Безкоштовні відеозустрічі". Тепер у верхньому правому куті програми відображаються значки телефону та відео, як у популярних месенджерах.

Функція буде поступово розгортатися для всіх, хто має Google Workspace, G Suite або особисті облікові записи Google.

Раніше УНІАН вже писав, що найпопулярнішим додатком для обміну повідомленнями серед українців, як і раніше, залишається Viber – ним користуються понад 73% опитаних. Другим за популярністю є месенджер Facebook, на третьому-четвертому місцях знаходяться Telegram та WhatsApp.

Найменше популярний канал обміну повідомленнями Signal, можливості якого для таких цілей використовує лише 3,8% опитаних.

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Автор: Денис Пономаренко