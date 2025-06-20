L&K 130 створений на честь 130-річного ювілею чеського автовиробника.

Студенти Академії Skoda представили незвичайний концепт-кар. Це чотиридверний пікап на базі моделі Superb з великою кількістю різноманітних доопрацювань. Подробиці про новинку повідомили на сайті автовиробника.

Концепт-кар отримав назву L&K 130 і розроблений як автомобіль підтримки для велосипедних перегонів. Його назвали на честь засновників компанії - Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента, які розпочали свій бізнес із виробництва велосипедів 130 років тому.

Головною особливістю новинки стала змінена задня частина. Звичний багажник замінили на відкриту вантажну платформу, як у пікапів. У ній можна перевозити велосипеди або інші речі. Ба більше, вантажний простір можна збільшити, натиснувши на кнопку.

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Задні двері з правого боку отримали дві ручки і можуть зсуватися назад. Іншими зовнішніми змінами стали унікальне біло-золотисто-червоне забарвлення кузова, логотипи Laurin & Klement і червоне підсвічування решітки радіатора.

Крім цього модернізація зачепила й інтер'єр. Усередині з'явилося нове оздоблення, а на сидіннях вишито напис "130 років". Є й нові рішення для зберігання речей, включно з сіткою на даху для дрібних предметів і великим холодильником для охолодження напоїв.

На приладовій панелі та спинках передніх сидінь з'явилися два додаткові дисплеї. Вони відображають дані про велосипедні перегони в реальному часі.

L&K 130 оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим турбованим бензиновим двигуном, який доповнено електромотором. Сумарна потужність становить 204 к.с. Запас ходу виключно на електротязі становить понад 100 км.

Цей унікальний автомобіль буде представлений публіці на 112-му випуску Тур де Франс, який пройде з 5 по 27 липня.

Volkswagen представив своє перше роботаксі

Раніше компанія Volkswagen представила серійний варіант свого першого автономного роботаксі. Воно отримало назву ID.Buzz AD і створено на базі електричного мінівена.

Роботизоване таксі отримало 27 сенсорів, завдяки яким забезпечується повне 360-градусне покриття простору навколо автомобіля. Всередині Volkswagen ID. Buzz AD розміщено чотири пасажирські крісла.

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