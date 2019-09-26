Перезавантаження «Укравтодору»

У середу уряд звільнив в.о. голови "Укравтодору" поляка Славоміра Новака. Таким чином, Кабмін прийняв його заяву про відставку, подану за день до цього. Своє рішення Новак обґрунтував особистими планами і «новою пропозицією, яку отримав».

Цікаво, що напередодні новий міністр інфраструктури Владислав Криклій публічно анонсував це звільнення. "Новак сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний із команди, яка займалася дорожнім господарством", – сказав міністр.

Як впливає «новий політичний ландшафт» на роботу незалежного менеджера державної компанії? Можливо, це завуальована спроба сказати, що Новак має звільнитися, а на його місце вже знайшли зручну заміну з нової команди?

Складно сказати, чи виконав Новак усі поставлені завдання, але потрібно відзначити значний прогрес у роботі «Укравтодору» за останні роки

Поки що все видається саме так. Адже, польський менеджер був на держслужбі і міг працювати й надалі. Якщо ініціатором був не Новак, то це означає лише одне: в Україні так і не з’явилися повноцінні інститути влади, а все залишилося підпорядковане персоналіям. На такі думки наштовхують сигнали і з інших державних структур.

Приміром, з Міністерства охорони здоров'я України. За словами екс-голови цього відомства Уляни Супрун, нове політичне керівництво міністерства тисне на керівництво директоратів, щоби вони звільнялися “по-хорошому”. При цьому Супрун зазначила, що притомно сформульованих причин звільнення ніхто не озвучує, фіксуються лише “розбіжність у поглядах”.

Така ситуація не припустима. Адже, люди пройшли конкурси з прозорими правилами та оцінюванням. Саме так мають працювати державні інститути влади в демократичній країні. Посади повинні отримувати на конкурсах, що дозволяє уникнути такого знайомого для України кумівства, якого ми намагаємося позбавитися.

Складно сказати, чи виконав Новак усі поставлені завдання, але потрібно відзначити значний прогрес у роботі «Укравтодору» за останні роки. Польський менеджер пропрацював на посаді три роки і за цей час висловів від українців - «я ненавиджу «Укравтодор» - стало менше.

Серед головних успіхів можна назвати поліпшення використання існуючих кредитних ліній від міжнародних фінансових організацій. Адже, за попередні роки «Укравтодор» накопичив величенький об’єм невиплачених боргів – мільярди гривень. Виплата боргів збільшила довіру міжнародних фінансових інститутів до України, свідченням чого є отримання нової кредитної лінії мінімум на 900 млн євро і отримання першого в історії України гранту від ЄС на будівництво доріг, що відкрило можливість залучати цю допомогу в подальшому.

За час керівництва Новака був створений перший середньостроковий план розвитку дорожньої галузі на 2018-2022 роки, на основі якого підготували оновлену програму на 2020-2024 роки. Цей план передбачає відновлення доріг по всій країні.

Крім того, було розроблено стратегію розвитку територіальних доріг, впроваджена технологія будівництва бетонних доріг, а всі тендери перевели на Prozorro.

Також, за три останні роки «Укравтодор» запровадив новий підхід до контролю якості та ввів європейський стандарт гарантій на будівництво і ремонт доріг, а також вперше почали впровадження ІТС - інтелектуальних транспортних систем.

При Новаку, нарешті, «Укравтодор» відкрив ринок для приватних компаній, в тому числі і в рамках експлуатаційного утримання.

Робота в Україні польського менеджера не обійшлася без проблем. Якщо точніше – не склалося з декларуванням

Також, за цей час було створене стабільне джерело фінансування - Дорожній фонд та проведена децентралізація доріг. Правда, це також заслуга парламенту та уряду.

Хоча робота в Україні польського менеджера не обійшлася без проблем. Якщо точніше – не склалося з декларуванням. Так, на початку вересня Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адміністративні протоколи стосовно Новака за декларування недостовірних відомостей. За результатами перевірки декларації за 2017 рік виявилося, що в.о. голови «Укравтодору» недостовірно вказав вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках. Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 189 тисяч гривень.

Цікаво, що проблеми з декларування у Новака виникають не вперше. Схожа історія трапилася на його попередньому місці роботи. Славомір Новак був депутатом польського парламенту з 2004 по 2015 роки, а з 2011 по 2013 роки був міністром транспорту, будівництва і морської економіки в уряді Дональда Туска.

В 2013 році польська прокуратура звинуватила Новака в поданні недостовірних декларацій про майно (в якості депутата та міністра) у 2011-2013 роках, в яких він не вказав, що придбав дорогий годинник Maxi Marine Chronometer швейцарської фірми Ulysse Nardin вартістю понад 20 тисяч злотих. При цьому, закон зобов’язує декларувати рухоме майно на суму понад 10 тисяч злотих. Після цього Новак подав у відставку.

У листопаді 2014 року суд засудив Новака до штрафу в розмірі 20 тисяч злотих за приховування від декларування дороговартісного годинника. Він подав апеляцію, і в травні 2015 року суд зменшив розмір штрафу до 5 тисяч злотих.

Однак, не дивлячись на проблеми з декларуванням, можна говорити про успішну роботу Новака на посаді керівника «Укравтодору». Тому залишається відкритим питанням, що змусило його звільнитися – власне чи чуже бажання.

Хай там як, але свій кабінет Новак покине вже з 1 жовтня. До цього часу буде відоме ім’я нового керівника «Укравтодору». І хотілося б вірити, що це буде ефективний та непідкупний менеджер, який зможе продовжити реформування національної дорожньої галузі.

Олександр Куницький