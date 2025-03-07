Нові рейси охоплюватимуть міста Ісландії, Мальти та Греції.

Крім анонсованих раніше щоденних рейсів із Кракова до Парижа, найбільший авіаперевізник Польщі LOT навесні-влітку 2025 року запустить ще кілька маршрутів за популярними туристичними напрямками.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, зокрема, нові рейси охоплюватимуть міста Ісландії, Мальти та Греції.

Так, з 12 квітня авіакомпанія літатиме в головний аеропорт Ісландії Кеблавік, розташований за 50 км від Рейк'явіка. Рейси виконуватимуться одразу з 11 міст Польщі: Вроцлава, Кракова, Познані, Катовіце, Щецина, Жешува, Гданська, Варшави, Любліна, Бидгоща та Зелена-Гури.

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Утім, ціни на квитки на рейси LOT з Польщі до Ісландії кусаються – вони стартують від 855 злотих, а це близько 9,2 тисяч гривень за нинішнім курсом.

Також із 16 квітня польський флагман авіаперевезень почне літати до Мальти також із 11 польських міст: Варшави, Жешува, Катовіце, Вроцлава, Познані, Гданська, Кракова, Любліна, Зелена-Гури, Щецина та Бидгоща.

Ціни на мальтійські авіаквитки коштують від 735 злотих (близько 7,9 тисяч гривень).

Крім того, з 17 червня LOT почне літати в грецькі Салоніки – з Варшави, Познані, Гданська, Жешува, Щецина, Катовіце, Вроцлава, Кракова, Зелена-Гури і Бидгоща.

Вартість квитків починається від 599 злотих (близько 6,4 тисяч гривень).

Як повідомляв УНІАН, раніше пасажирів бюджетних авіакомпаній закликали завжди перевіряти аеропорт перед купівлею квитка, щоб він не опинився занадто далеко від міста.

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