Понад 240 українців прибудуть до пункту призначення з великою затримкою.

Українців попередили про затримки поїздів до 10 годин. Причина запізнень - аварія на залізниці в Чехії.

За інформацією Укрзалізниці, у поїздах, що затримуються через аварію, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажири до Чопа.

Зазначається, що поїзд до Перемишля вирушив із чеського Пардубіце, але прямуватиме із затримкою до 10 годин.

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"Укрзалізниця з друзями з World Central Kitchen уже готується зустріти, нагодувати та розвезти пасажирів із Перемишля та Чопа по Україні", - підсумували в компанії.

Аварія на залізниці в Чехії - що відомо

Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія. Пасажирський поїзд "Прага - Кошице" чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним поїздом. До його складу входять причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовані в середині поїзда.

За попередньою інформацією, загинуло четверо людей, зокрема дві громадянки України. Ще 34 людини отримали незначні травми, їм надали медичну допомогу на місці. Окремих постраждалих доправлено в медичні заклади міста Пардубіце та Градец-Кралове. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

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