Спершу пропонувалося скасувати всі авіарейси між містами, де існувала альтернатива прямого потяга з тривалістю поїздки менш ніж чотири години.

У Франції депутати проголосували за закон, який передбачає призупинення внутрішніх авіарейсів, які мають альтернативу у вигляді прямого потяга з тривалістю поїздки менш ніж дві з половиною години.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Це призведе до скасування коротких внутрішніх рейсів з аеропорту Орлі, на південь від Парижа, до Нанта і Бордо, хоча сполучні рейси через аеропорт Шарль де Голль / Руассі, на північ від французької столиці, продовжуватимуться.

Створена президентом Франції Еммануелем Макроном кліматична комісія спершу рекомендувала скасувати всі рейси між містами, де існувала альтернатива прямого потяга з тривалістю поїздки менш ніж чотири години.

Однак цю вимогу було скорочено до двох з половиною годин після рішучих заперечень з боку деяких регіонів і авіакомпанії Air France-KLM, яка, як і інші авіаперевізники, сильно постраждала від місцевих та міжнародних обмежень на подорожі у зв'язку з пандемією.

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Рік тому французький уряд погодив позику на 7 мільярдів євро для Air France-KLM за умови скасування певних внутрішніх рейсів.

Виконавчий директор Air France-KLM Бенджамін Сміт заявив, що авіакомпанія прагне зменшити кількість своїх французьких внутрішніх маршрутів на 40% до кінця цього року.

Французька асоціація споживачів UFC-Que Choisir закликала депутатів зберегти чотиригодинну рекомендацію та надати новому закону "деяку суть ..., а також гарантувати, що SNCF (французька національна залізниця, - ред.) не скористається можливістю штучно збільшити свої ціни або погіршити якість залізничного обслуговування".

Асоціація додає, що заборона внутрішніх рейсів, якщо існує альтернатива потяга тривалістю поїздки менш ніж чотири години, матиме "реальний вплив" на зменшення викидів CO2 і не матиме негативного впливу на час поїздки та ціни.

"У середньому літак викидає в 77 разів більше СО2 на пасажира, ніж поїзд на цих маршрутах, хоча потяг дешевший, а втрачений час обмежений 40 хвилинами", - сказано в повідомленні.

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Автор: Олександр Топчій