Середня ціна на скраплений газ становить зараз 28,97 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 1 липня по 1 серпня) у мережах АЗС знизилася на 10,37 грн – до 28,97 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Мережі ОККО і WOG за місяць знизили ціни на автогаз на 8,79 і 8,75 грн, до 29,20 і 29,23 грн/л відповідно.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн до 1 липня.)

На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 9,02 і 9,50 грн, до 28,77 і 30,48 грн/л відповідно.

У межах 9,26 - 10,58 грн здешевшав за місяць автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Shell та Chipo, до 28,52, 28,94 та 28,67 грн/л відповідно.

Крім того, на 8,50-16,50 грн/л здешевшав автогаз і в мережах Prime, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.

Автогаз в Україні: що відомо

За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піку середня ціна на автогаз сягла у червні, дойшовши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяці ціна впала приблизно на 13 грн.

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