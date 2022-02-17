15 лютого 2022 року американські компанії, які є лізингодавцями українського лоукостера Bees Airline, зажадали вивести за межі України чотири Boeing 737-800.

Лоукостер Bees Airline після того, як на вимогу лінгізодавців вивів літаки за межі України, знайшов спосіб не скасовувати рейси.

Про це повідомляє Аvianews.com.

Лоукостер не став скасовувати рейси, проте переніс частину з них в аеропорт "Бориспіль", змінивши час вильоту. При цьому пасажирів возять на літаках інших авіакомпаній.

Польоти для Bees Airline виконує борт з реєстрацією UR-CTC авіакомпанії Air Ocean Airlines. Виконавчий директор авіаперевізника В'ячеслав Геріга повідомив, що зараз до польотів готовий один борт. Другий Ан-148 з її парку з номером UR-CTF знаходиться на техобслуговуванні.

Через наявність тільки одного активного літака Air Ocean Airlines поки не готова відновити власну польотну програму, яку зупинила в середині січня, проте за домовленістю з Bees Airline може перевозити її пасажирів.

Bees Airline:

Bees Airline - український лоукост авіаперевізник. Базується в аеропорту Жуляни ім. Сікорського в Києві.

15 лютого 2022 року американські компанії San Сlemente Leasing LLC і BANK OF UTAH, які є лізингодавцями українського лоукостера Bees Airline, зажадали вивести за межі України належні їм чотири Boeing 737-800.

Загроза вторгнення Росії в Україну:

На початку лютого 2022 року голова міністр оборони Олексій Резніков сказав, що вздовж усього кордону України з боку Росії, Білорусі та захоплених територій перебувають 140 тисяч військовослужбовців.

Пізніше видання Spiegel повідомило, що Центральне розвідувальне управління США та американські військові оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО. ЗМІ дізналися, що РФ може атакувати Україну 16 лютого.

Разом з тим агентство Bloomberg написало, що напад на Україну може статися 15 лютого.

При цьому в ЄС і США пообіцяли, що в разі вторгнення РФ в Україну будуть введені серйозні санкції.