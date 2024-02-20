Повне закриття кордону може призвести до призупинення експорту польських товарів в Україну.

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський звернувся з листом до польських фермерів напередодні запланованої на 20 лютого повної блокади кордону з Україною. Політик запросив до спільної розмови представників галузі, пише Polsat News.

Він вказав, що регулювання аграрної торгівлі з Україною є одним із пріоритетів міністерства. Водночас повне закриття кордону може призвести до призупинення експорту польських товарів в Україну і, як наслідок – до ліквідації багатьох робочих місць.

Сікерський зазначив, що його міністерство хоче "розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку, щоб включити інші чутливі продукти, такі як цукор, птиця, яйця, м’які фрукти, мед, яблучний сік, олії".

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Міністр додав, що вже діє заборона на імпорт до Польщі зернових, ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки.

Він також закликав мітингувальників стежити, щоб їхня діяльність якомога менше шкодила суспільству.

Водночас в міністерстві запевнили, що звертаються за додатковими коштами для допомоги фермерам. Фінансові потреби мали представити на урядовому форумі. Польський уряд закликає вирішувати проблеми разом з аграріями, і запросив їх до переговорів .

"Хотілося б, щоб результатом нашої спільної роботи стала домовленість про вирішення поточних проблем і розробка програми на майбутнє", – написав міністр.

Блокада кордону

Польські фермери відновили блокаду кордону з Україною на початку лютого і анонсували блокування усіх пунктів пропуску з 20 лютого.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що криза на кордоні з Польщею демонструє "ерозію солідарності". За його словами, ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. Тому необхідно знайти спільні раціональні рішення з Польщею та усіма, кого турбує доля Європи.

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