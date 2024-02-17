Найбільша черга на ПП "Краківець", який почали блокувати вчора.

Станом на сьогоднішній ранок, 17 лютого, польські протестувальники продовжують блокувати кордон України на 6 напрямках. Зі вчорашнього дня додався пункт пропуску "Краківець". Наразі у черзі на в'їзд до нашої держави застрягли близько 3,3 тисячі вантажівок.

"Станом на ранок сьогодні, в чергах по той бік кордону, в напрямку нашої держави, в сукупності по цих шести напрямкам, перебуває десь 3300 вантажних транспортів", - розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Крім того, є ще тисячі одиниць фур у черзі на виїзд з України. Але в цьому випадку, водіям не потрібно фізично перебувати на кордоні. Завдяки "єЧерга" вони можуть знаходитись в більш комфортних місцях, очікуючи на перетин кордону.

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За словами Демченка, найбільша черга на ПП "Краківець" (близько 1600 вантажівок) та в напрямку ПП "Ягодин" (близько 550 вантажівок).

"По "Краківцю" побачимо трохи пізніше (інтенсивність перетину кордону, - ред.), вчора ще значна кількість вантажних транспортів могла перетнути кордон. Крім того, була певна кількість вантажних транспортів, які перебувала за протестувальниками. Тому про інтенсивність руху зможемо говорити вже завтра, коли побачимо статистику за сьогоднішній день", - пояснив речник ДПСУ.

ПП "Шегині" минулої доби перетнули лише 45 вантажівок, 25 з яких рухались в бік України. Фактично кордон перетинала одна вантажівка на годину. Через "Ягодин" змогла проїхати 140 вантажівок, 108 з яких - у наш бік.

Блокування українського кордону

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого польські фермери почали акцію протесту на кордоні з Україною.

14 лютого польське об'єднання незалежних профспілок "Солідарність" заявило, що фермери хочуть повністю заблокувати усі пункти пропуску з 20 лютого.

В РНБО наголосили, що блокування кордону з Україною з боку польських перевізників шкодить передусім польській економіці.

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