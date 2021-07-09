Електричний скутер від BMW здатний розганятися до 120 км/год і їздити на дистанції до 130 кілометрів на одному заряді.

Німецький концерн BMW офіційно презентував серійну версію електричного скутера, створеного на концепті CE 04.

Цей концепт вперше показали торік, а представлений зараз електроскутер виглядає вельми футуристично, пише Keddr.

BMW CE 04 обладнаний електричним двигуном потужністю 31 кВт (42 к.с.), він здатний розганяти скутер до 120 км/год. Розгін від 0 до 50 км/год займає всього 2,6 секунди.

Акумуляторні батареї мають ємність 8,9 кВт*год і забезпечують запас ходу близько 130 км. Також виробник обіцяє версію із запасом ходу 100 км на одному заряді.

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Час повної зарядки акумулятора від звичайної розетки (2,3 кВт) займе 4 години 20 хвилин. Але байк також підтримує швидку зарядку (до 6,9 кВт) від станції рівня 3 - у цьому випадку час "заправки" скоротиться до 1 години 40 хвилин.

Передбачено чотири режими їзди: ECO, Rain, Road і Dynamic. Перші три є стандартними, а ось динамічний режим буде доступний тільки як опція.

У BMW CE 04 встановили 15" колісні диски з шинами розміром 120/70 R15 67h (передня) і 160/60 R15 56h (задня).

За безпеку під час руху відповідає система ABS. Як опцію можна замовити систему ABS Pro.

У передній фарі, задньому ліхтарі та поворотниках використовуються LED-оптика.

У якості приладової панелі в електроскутері виступає 10,25" екран інформаційно-мультимедійної системи з вбудованою навігацією. До нього можна під'єднати смартфон. Також є порт USB-C для зарядки ваших девайсів.

BMW CE 04 надійде в продаж у 2022 році. Його ціна складатиме близько $12000-$16000 в залежності від регіону.

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Автор: Олександр Топчій