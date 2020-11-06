Британський виробник люксових автомобілів Bentley повністю перейде з виробництва автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння на електрокари до 2030 року.
Про це повідомляє видання CNBC.
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Як пише видання, до 2026 року компанія планує ексклюзивно пропонувати гібриди і електромобілі, що підключаються до мережі, а до 2030 року — повністю електричні моделі.
"Майбутнє Bentley буде повністю електричним", - заявив головний інженер Bentley Маттіас Рабе.
У наступному році компанія запропонує дві неназвані гібридні моделі з модулем, що підключається. Перший електромобіль компанія Bentley планує випустити до 2025 року.
Популярність електромобілів в США
У листопаді 2019 року вперше в історії кількість покупців електромобілів у США перевищила кількість покупців автомобілів з механічною коробкою передач.
У листопаді 2020 року китайський автовиробник Kandi вивів на американський ринок відразу два бюджетних електромобіля Kandi K27 і Kandi K23.
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