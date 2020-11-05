Найбільше пощастило жителям Каліфорнії, для яких цінник на Kandi K27 становитиме лише $7,999.

Китайський автовиробник Kandi вивів на американський ринок відразу два бюджетних електромобілі Kandi K27 і Kandi K23.

Найдешевший з них американці можуть придбати лише за $9,999, проте найбільше пощастило жителям Каліфорнії, для яких цінник на Kandi K27 буде ще на 2,000 нижче і складе всього $7,999. Про це повідомляє Electrek.

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Спочатку компактні електромобілі Kandi K27 і Kandi K23 вийшли на ринок США за ціною $20,499 і $29,999 відповідно, але практично відразу виробник скорегував ціну до рівня $17,499 і $27,499.

У підсумку, з урахуванням федеральних податкових пільг у розмірі $7,500 ці моделі можна придбати за ціною $9,999 і $19,999 відповідно.

Проте в Каліфорнії діє додаткова пільга штату в розмірі $2,000, яка вступає в дію після отримання сертифікації від організації California Air Resources Board (CARB). В результаті цінник Kandi K27 опустився з $17,499 до $7,999, тобто більш ніж удвічі.

Kandi K27 оснащується двигуном потужністю 45 кВт і батареєю на 17,69 кВтг, чого достатньо для запасу ходу 160 км (100 миль), а модель Kandi K23 — двигуном потужністю 49 кВт, батареєю на 41,4 кВтг і запасом ходу 290 км (180 миль).

Популярність електромобілів в США

У листопаді 2019 року вперше в історії кількість покупців електромобілів у США перевищила кількість покупців автомобілів з механічною коробкою передач.

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Автор: УНІАН