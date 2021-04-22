Попередні замовлення на новинку почнуть приймати вже у вересні поточного року.

Американський автовиробник General Motors представив серійну версію електрокросовера Cadillac Lyriq.

Про це повідомляє General Motors.

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Попередні замовлення на новинку почнуть приймати вже у вересні поточного року, а поставки почнуться в першій половині 2022 року.

Електрокросовер Cadillac Lyriq з габаритами 4996x1977x1623 мм (колісна база 3094 мм) заснований на фірмовій платформі Ultium Platform. Для новинки пропонують єдиний двигун з приводом на задні колеса, який видає 340 к.с. (255 кВт) потужності та 440 Нм крутного моменту.

Батарея ємністю 100 кВтг зібрана з 12 модулів, повного заряду вистачає на запас ходу не менше 300 миль (480 км) по вимірювальному циклу EPA. Електромобіль підтримує швидкісну зарядку в режимі до 190 кВт, 10 хвилин зарядки на якій додають 76 миль (122 км) запасу ходу, а 30 хвилин — 195 миль (314 км).

Для домашньої зарядки від мережі передбачений вбудований перетворювач на 19,2 кВт, який додає 52 милі (84 км) запасу ходу за кожну годину зарядки.

Модель Cadillac Lyriq також отримала функцію управління однією педаллю One-Pedal Driving, систему напівавтономного управління Super Cruise, величезний 33-дюймовий LED-дисплей, фірмову музичну систему з динаміками AKG Studio і системою активного шумопоглинання Active Noise Cancellation, а також стандартні 20-дюймові або опціональні 22-дюймові диски.

Збірка електрокросоверів Cadillac Lyriq стартує в першому кварталі 2022 року на американській фабриці GM в Спрінг-Хілл (Теннессі). У модернізацію виробництва вклали $2 млрд, ще $2,3 інвестували в нову фабрику батарей Ultium Cells, створену спільно GM і LG Energy Solution.

Вартість новинки стартує з позначки $59,990 без урахування пільг і субсидій, тобто реальна вартість для покупців буде ще нижчою.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року General Motors відмовився збирати електропікап Badger.

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Автор: Олена Коваленко