Рішення ухвалили через введення комендантської години в місті.

Через введення комендантської години в Запоріжжі "Укрзалізниця" змінює ряд маршрутів поїздів.

Про це передавати "Укрзалізниця".

"Через введення комендантської години в Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня "Укрзалізниця" змінює маршрут прямування ряду поїздів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд №38/37 Київ - Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Києва 26.03, з Дніпра - 27.03);

поїзд №120/119 Львів - Запоріжжя курсуватиме до Кривого Рогу (відправлення зі Львова 26.03, з Кривого Рогу-27.03);

поїзд №5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Івано-Франківська 26.03, з Дніпра - 27.03).

Комендантська година в Запоріжжі:

У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година. З вечора суботи, 26 березня, жителям Категорично забороняється виходити на вулицю. Заборонено роботу будь-яких закладів, у тому числі супермаркетів, АЗС, пошти.

Війна проти України: