Через введення комендантської години в Запоріжжі "Укрзалізниця" змінює ряд маршрутів поїздів.
Про це передавати "Укрзалізниця".
"Через введення комендантської години в Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня "Укрзалізниця" змінює маршрут прямування ряду поїздів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поїзд №38/37 Київ - Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Києва 26.03, з Дніпра - 27.03);
поїзд №120/119 Львів - Запоріжжя курсуватиме до Кривого Рогу (відправлення зі Львова 26.03, з Кривого Рогу-27.03);
поїзд №5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Івано-Франківська 26.03, з Дніпра - 27.03).
Комендантська година в Запоріжжі:
У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година. З вечора суботи, 26 березня, жителям Категорично забороняється виходити на вулицю. Заборонено роботу будь-яких закладів, у тому числі супермаркетів, АЗС, пошти.
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