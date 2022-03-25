Потяг буде зупинятися на станціях Підзамче, Червоноград, Іваничі, Володимир-Волинський, Ковель, Ягодин.

"Укрзалізниця" призначає регіональний поїзд № 814/813 сполученням Львів – Держкордон – Хелм (Польща).

Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram.

"Для покращення обслуговування пасажирів призначається регіональний поїзд № 814/813 сполученням Львів – Держкордон – Хелм (Польща) та зворотно зі зупинками на станціях Підзамче, Червоноград, Іваничі, Володимир-Волинський, Ковель, Ягодин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що починаючи з 25 березня цього року поїзд № 814/813 Львів – Хелм вирушатиме зі Львова о 17:02, Підзамче 17:13-17:14, Червоноград 18:40-18:41, Iваничi 19:18-19:19, Володимир-Волинський 19:45-19:46, Ковель 20:42-20:52, Ягодин 21:52-22:52, Держкордон 23:02 (за українським часом), Дорохуск 22:07-22:12, прибуття в Хелм о 22:32.

Починаючи з 26 березня цього року, поїзд № 814/813 Хелм – Держкордон – Львів вирушатиме зі ст. Хелм о 01:12, Дорохуск 01:32-01:42, Держкордон 02:47 (за українським часом), Ягодин 02:57-03:28, Ковель 04:30-07:05, Володимир-Волин. 07:58-08:01, Iваничi 08:27-08:28, Червоноград 09:06-09:07, Підзамче 10:37-10:38, прибуття у Львів о 10:50.

В "Укрзалізниці" додали, шо маршрут обслуговуватимуть сучасні комфортні дизель-поїзди ДПКр-3 вітчизняного виробництва.

"Продаж квитків за маршрутом Львів – Ягодин та зворотно здійснюється у касах вокзалів та через електронні сервіси "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня "Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний рейс із Дніпра до Львова, який вирушить о 20:00.