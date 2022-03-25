Це рішення вводиться з метою убезпечити мирне населення.

У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

В адміністрації міста звертаються до керівників підприємств критичної інфраструктури з проханням своєчасно подати заявки на оформлення перепусток.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух нагадав, що з вечора суботи, 26 березня, жителям Категорично забороняється виходити на вулицю. Заборонена робота будь-яких закладів, у тому числі супермаркетів, АЗС, Пошти.

Нещодавно УНІАН писав, що поблизу Запоріжжя звільнено від російських окупантів село Малинівка.

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