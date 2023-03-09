У перевізника запевнили, що ситуація повністю контрольована.

В Україні через масованої ракетної атаки Росії 12 поїздів спізнюються більш ніж на годину, ще три – більш ніж на півгодини.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Станом на 09:00 у нас 73 потяги в дорозі, 12 – спізнюються на 60+ хв., ще 3 – на 30+ хв.", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, затримуються: №119/120 Львів – Запоріжжя +4:53; №91/92 Харків – Одеса +3:33; №191/192 Краматорськ – Одеса +3:33; №53/54 Одеса – Дніпро +3:24; №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський +2:49; №729/730 Черкаси – Київ +2:01; №7/8 Чернівці – Київ +1:49; №7/8 Одеса – Харків +1:38; №29/30 Ужгород – Київ +1:27; №43/44 Київ – Івано-Франківськ +1:18; №749/750 Київ – Відень +1:09; №111/112 Київ – Ізюм +1:05; №725/726 Харків – Київ +0:57; №31/32 Перемишль –Запоріжжя +0:47; №3/4 Запоріжжя – Ужгород +0:30.

"Ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтися, резервні тепловози страхують. Всіх довеземо", - зазначили в "УЗ".

Масований ракетний удар по Україні 9 березня

9 березня росіяни здійснили чергову масовану атаку по території України, в результаті якої пошкоджено ряд об'єктів енергетичної інфраструктури.

Росіяни запустили по території України понад 80 ракет, у тому числі 6 "Кинджалів" і 20 "Калібрів". З 48 крилатих ракет Х-101 / х-555 "Калібр" були знищені 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА Shahed-136/131.

В результаті організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31п і Х-59 не досягли своїх цілей.

У кількох областях застосовувалися екстрені відключення електроенергії.

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