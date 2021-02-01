АЗС за вихідні підняли ціни на бензини та дизельне паливо.

В Україні великі мережі АЗС за вихідні з 29 січня по 1 лютого підняли ціни на бензини та дизельне паливо в межах 0,2-1 грн/л.

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.ua.

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Середня ціна по країні бензину А-92 1 лютого склала 25,43 грн/л, А-95 подорожчав до 26,47 грн/л, ДП - до 25,86 грн/л. Таким чином, середнє зростання цін за вихідні склав по Україні 53 коп./л.

«Овіс» і ZOG підняли вартість палива на 0,94-1 грн/л. На 50 коп/л підняла ціни мережа «Рур Груп».

Всі види палива в мережі WOG подорожчали на 50 коп./л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, ДП - до 28,99 грн/л.

На станціях Glusco бензини та ДП подорожчали на 40 коп./л: А-92 — до 25,75 грн/л, А-95 - до 27,75 грн/л, ДП - 26,75 грн/л. Паливо в мережі Shell подорожчало в середньому на 38 коп./л: А-92 – до 26,57 грн/л, А-95 – до 28,24 грн/л, ДП – до 27,32 грн/л.

На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, "Паралель", SUN OIL, Motto, Mango і "Нефтек" ціни на паливо зросли на 10-60 коп./л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1 540 станцій) підняла ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л.

Попереднє подорожчання

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

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Автор: УНІАН