Допуск до перевезень приватної тяги є одним із зобов'язань України в рамках Угоди про Асоціацію з Євросоюзом

Приватну тягу пустили на українську залізницю, але щоб життя не здавалося легким, приватним перевізникам одразу ж встановили «ексклюзивний» тариф - майже в 7 разів більше, ніж для самої «Укрзалізниці», і назвали це вільною конкуренцією. Про це пише РБК-Україна.

В «Укрзалізниці» заявили, що від того, наскільки успішним буде цей «експеримент», залежить, чи будуть допущені до залізничних перевезень інші приватні компанії. Але з урахуванням тарифів, встановлених для приватників, пілотний проект може стати провальним.

«Першою компанією, якій пощастило скласти конкуренцію залізничному монополісту, стала «Українська локомотивобудівних компанія». В УЗ, мабуть, настільки зраділи появі конкурента, що йому призначили тариф на перевезення майже в 7 разів більший, ніж монополії. Але так приватна тяга не поїде», - наголошується в статті.

Видання нагадує, що допуск до перевезень приватної тяги є одним із зобов'язань України в рамках Угоди про Асоціацію з Євросоюзом. Відповідно до цієї угоди, монополія «Укрзалізниці» повинна бути ліквідована, а на її місці повинен з'явитися рівний доступ до залізничної інфраструктури.

«У вересні цього року міністр інфраструктури Владислав Криклій буквально повторив все це слово в слово. Більш того ще 10 вересня 2020 року президент Зеленський в своєму листі прем'єр-міністру Шмигалю настійно вимагав усунути дискримінаційну складову у формуванні тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом. У той же день прем'єр доручив міністерству інфраструктури та «Укрзалізниці» вирішити питання. Але як бачимо віз і нині там. 2020 рік добігає кінця, а проблема з тарифом так і не вирішена. Минуло більше року, і ось в грудні Мінінфраструктури, нарешті, видало наказ про виділення приватному перевізнику ділянок залізниці, де той може оперувати, але чомусь досі дискримінаційний тариф живий», - йдеться в статті.

Таким чином, якщо «Укрзалізниця» перевозить вагон вугілля на відстань 60 км, то для неї тариф складе 2117 гривень, а якщо той же вантаж і на тій самій відстані перевозить приватна компанія, то для неї тариф за розпорядженням відомства Криклія та УЗ повинен скласти 14366 гривень.

«Європейські експерти акцентують на невідкладному внесенні змін до деяких нормативно-правови актів Мінінфраструктури, щоб на залізниці з'явилася конкуренція. Історія з листами президента і прем'єр-міністра керівнику профільного міністерства залишає масу питань. І головне питання – чи умисний цей демарш міністра Криклія, і прямі доручення Зеленського та Шмигаля йому не указ? Фахівці відзначають, якщо ці зміни не будуть внесені, то на проекті впровадження приватної тяги в Україні можна буде ставити жирний хрест», - резюмує автор статті.

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Автор: УНІАН