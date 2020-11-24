Міжнародні експерти та аналітики позитивно оцінюють кроки країни в напрямку розвитку дорожньої інфраструктури.

У 2020 році Україна піднялася на 20 позицій у світовому рейтингу якості доріг і тепер займає 126 місце зі 167.

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Про це повідомляє прес-служба Укравтодор на Facebook.

У категорії транспорт The Legatum Prosperity Index Україна піднялася на 12 позицій (73 місце), а в категорії доступ до ринку та інфраструктура – на 10 пунктів (77 місце).

"У 2020 році Україна отримала +20 позицій в загальному рейтингу якості доріг – зараз займаємо 126-е місце. Це означає, що міжнародні експерти та аналітики позитивно оцінюють кроки країни в напрямку розвитку дорожньої інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

В цілому Україна займає 92 місце в рейтингу процвітання і сусідить з Гайаною в Південній Америці (91 місце) і Ель-Сальвадором в Центральній Америці (93 місце).

The Legatum Prosperity Index, або індекс процвітання, враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту і якості життя та інше. Його щорічно формує освітній аналітичний центр Legatum Institute.

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Автор: УНІАН