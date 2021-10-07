Внутрішній трафік вже другий місяць поспіль більше, ніж в аналогічний період 2019 року.

У вересні 2021 року кількість внутрішніх авіарейсів в Україні зросло на 14,5% порівняно з показником докризового вересня 2019 року і склало 3 112.

Про це повідомляє Avianews.com з посиланням на керівника "Украероруху" Андрія Ярмака.

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"Загальні тенденції авіатрафіку в Європейському регіоні в другій половині року перевершили оптимістичний сценарій Євроконтролю, і в Україні динаміка відновлення випереджала навіть регіональні показники", — зазначив Ярмак.

Внутрішній трафік вже другий місяць поспіль більший, ніж в аналогічний період 2019 року.

У серпні зростання числа рейсів по Україні склало 17,7%. У вересні 2021 року "Украерорух" обслужив 26 241 рейс, що становить 76% від показника вересня 2019 року.

9 614 польотів виконали українські авіакомпанії, 16 627 рейсів — іноземні авіакомпанії. Це відповідно на 11,1% і 29,8% менше в порівнянні з показником вересня 2019 року.

Реєстрація на внутрішні авіарейси:

У січні 2020 року Кабінет міністрів запустив пілотний проект, який передбачає, що українці зможуть використовувати електронне водійське посвідчення для реєстрації на внутрішні авіарейси або поїздки на поїзді всередині країни.

Автор: Олена Коваленко