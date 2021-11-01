Потужність двигуна автомобіля зараз складає близько 700 кінських сил.

У Харкові чоловік перетворив стареньку Волгу на справжній потужний спорткар для дрифту.

Про це розповідається у сюжеті 2+2.

Майстер перебрав машину до гвинтика та подарував своєму залізному коневі нове серце від Форд-Мустанга. Назвав він свого улюбленця "Люцифер". Тепер його автомобіль здатен видавати такі дива на дорозі, що позаздрить дорога гоночна машина.

Чоловікові вдалося зробити "скажену" Волгу, яка дасть фору багатьом спорткарам, самотужки. Він змайстрував дрифт-кар та встановив на нього відповідне обладнання та установки. Чоловік його зробив своїми руками, тільки у питаннях електрики довірився іншим спеціалістам. З машини довелося прибрати цілий ряд елементів для того, щоб зробити її легшою, що необхідно для хорошого дрифту.

Потужність двигуна автомобіля зараз складає близько 700 кінських сил, але власник хоче досягти показника у тисячу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі під час дрифту постраждав хлопець. В ході заїзду молодий хлопець забрався на багажник автомобіля, а коли водій почав дрифтувати, злетів з нього і вдарився потилицею об асфальт.

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Автор: Олег Давигора