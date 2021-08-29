Гонщики з автоклубу "Міст" влаштували нелегальні перегони на недобудованій ділянці траси Північ – Південь біля шляхопроводу "Поїзний".

В Одесі в суботу, 28 серпня, під час дрифту постраждав хлопець.

Про це повідомляє "Думская".

У суботу, 28 серпня, гонщики з автоклубу "Міст" влаштували нелегальні перегони на недобудованій ділянці траси Північ – Південь біля шляхопроводу "Поїзний".

В ході заходу молодий хлопець забрався на багажник автомобіля, а коли водій почав дрифтувати, злетів з нього і вдарився потилицею об асфальт. Додатково до цього водій ледь не переїхав його.

На відео видно, як хлопцеві на місці надають медичну допомогу. У соцмережах повідомляють, що потерпілого забрала швидка.

Інших подробиць події поки немає.

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Автор: Денис Прядко