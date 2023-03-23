За результатами дослідження експерти розрахували середні показники IQ для різних груп водіїв, класифікованих за маркою, кольором і індивідуальними особливостями їхніх автомобілів.

Британські фахівці провели дослідження та з'ясували, як марка автомобіля може корелювати з рівнем інтелекту водія.

Як повідомляє Scrap Car Comparison, для проведення дослідження понад 2000 водіям з Великої Британії було запропоновано пройти тест на IQ.

IQ (коефіцієнт інтелекту) - це оцінка, яка базується на результатах проходження учасниками набору стандартизованих тестів, призначених для оцінки інтелекту. Згідно з дослідженнями, приблизно дві третини населення Землі мають показник IQ від 85 до 115, тоді як лише 2,5% матимуть бали нижче 70 або вище 130, у томі числі й ті, хто має IQ вище 144, тобто генії за шкалою інтелекту Стенфорд-Біне.

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Які авто обирають люди з вищим IQ

Дослідження показало, що водії автомобілів Skoda були "найрозумнішими" із середнім показником IQ 99.

"Цікаво, що наше попереднє дослідження виявило, що водії Skoda також були водіями з найменшими психопатичними нахилами, що, може свідчити, що вони спокійніші на дорогах", - пишуть Scrap Car Comparison.

Водії Suzuki (середній IQ - 98,09), Peugeot (98,09), Mini (97,79) і Mazda (95,91) увійшли до п'ятірки "найрозумніших автомобілістів".

З іншого боку, наше дослідження виявило, що водії BMW загалом мали нижчий IQ (91,68), як і водії Fiat (90,14), і Land Rover (88,58). "Однак варто пам’ятати, що середній IQ у всьому світі коливається між балами 85 і 115, тому всі опитані потрапили в цю шкалу", - нагадують експерти.

Які види палива відповідають високим IQ

Також експерти вирішили визначити, як вибір палива корелюється з рівнем інтелекту водіїв. Попри те, що наразі в світі панує тренд на перехід до екологічно чистих авто, дослідження показало, що "водії бензинових автомобілів виявилися найрозумнішими".

Водії бензинових автомобілів мали середній бал IQ 94,35, за ними йдуть водії гібридів (93,89) і дизелів (92,91). А водії електромобілів посіли четверте місце із середнім балом 90,19.

Чи можна пов'язати колір автомобіля з рівнем інтелекту

Окрім цього, експерти вирішили визначити, як колір автомобіля співвідноситься з рівнем інтелекту водія.

З'ясувалося, що ті хто обрав білий колір автомобілів, отримали в середньому 95,71 балів за тестом IQ. Це на 7,28 більше, ніж ті, хто обрав зелені транспортні засоби, у яких середній бал IQ 88,43.

Як пов'язані персоналізовані номери на авто з рівнем IQ

Також з'ясувалося, що власники персоналізованих номерних знаків отримали нижчий бал за тестом IQ.

Зазначається, що в 2022 році індустрія персоналізованих номерних знаків отримала колосальні 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, причому багато водіїв купували індивідуальні номерні знаки або для використання на власних автомобілях, або як пам'ятні сувеніри.

"Проте наше дослідження показало, що ті, у кого є персональний номерний знак, загалом менш розумні, ніж ті, у кого немає, причому власники приватних номерних знаків набрали в середньому на 2,2 бала менше за тестом IQ порівняно з тими, хто його не має", - пише Scrap Car Comparison.

Як проводилося дослідження

Фахівці компанії Scrap Car Comparison у партнерстві з глобальною науково-дослідницькою фірмою Censuswide провели опитування 2024 водіїв у Великій Британії. Експерти дізналися марку та колір автомобіля, яким вони зараз користуються, а також те, чи є в них персональний номерний знак чи ні. Загалом було досліджено 27 брендів автомобілів, однак п’ять марок були виключені через відсутність достатніх даних.

Потім кожен учасник пройшов тест IQ із двадцяти запитань, що дало кожному водієві еквівалентний бал. За результатами дослідження автомобілістів експерти розрахували середні показники IQ для різних груп водіїв, класифікованих за маркою, кольором і індивідуальними особливостями автомобіля, якими вони керують.

Рейтинг найпопулярніших автомобілів

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти склали рейтинг найпопулярніших автомобілів у світі в 2022 році. У рейтингу продовжують лідирувати традиційні авто, хоча продажі електромобілів набирають оберти.

В Україні найпопулярнішим автомобілем 2022 року став Toyota RAV4 з показником 2 тис. 525 реєстрацій. Загалом, минулого року українці зареєстрували 37,9 тис. нових легкових автомобілів.

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