Любителі "глибокодумних" цитат у соцмережах володіють низьким рівнем інтелекту - дослідження

Як пише Лента.ру з посиланням на Daily Mail, дослідження на цю тему опубліковано в журналі Judgment and Decision Making.

У статті «Про сприйняття і розпізнавання псевдомудрої нісенітниці» психологи спробували відповісти на питання, чи є одні люди більш сприйнятливими до надихаючих цитат, ніж інші. Вони показували 845 добровольцям «глибокі» думки («Ти сильний настільки, наскільки сильний твій наступний хід», «Посеред руху і хаосу зберігай спокій всередині себе»), знайдені в інтернеті та згенеровані випадковим чином (на спеціальному сайті). До таких думок були додані очевидні твердження (наприклад, «новонародженим потрібно приділяти особливу увагу», «більшості людей подобається музика»).

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Виявилося, що фіктивні (згенеровані комп'ютером) і реальні надихаючі цитати учасники дослідження не відрізняють, і всім їм ставили приблизно однакові оцінки за шкалою «глибина думки» (високі порівняно з оцінками тривіальних висловлювань). Далі всі учасники експерименту пройшли серію психологічних тестів і заповнили анкету з питаннями про власні вірування.

Поціновувачів «глибокодумних цитат» (ті, що дали їм високу оцінку) виявилося приблизно 27 відсотків. З'ясувалося, що всі вони «не схильні до рефлексії, гірше рахують, повільніше думають і вирішують завдання, частіше дотримуються релігійних вірувань і забобонів, схильні до віри у всесвітні змови».