Air New Zealand разом з американською компанією BETA Technologies запустили чотиримісячну програму тестування повністю електричного літака. Як пише Interesting Engineering, модель BETA ALIA CX300, що створена для вантажних перевезень, проходитиме випробування на території Нової Зеландії.

Перші рейси стартували з Гамільтона, а далі, упродовж грудня та січня, літак виконуватиме польоти між Веллінгтоном і Бленгаймом. Метою програми є збір реальних експлуатаційних і екологічних даних - інформації, що може змінити підхід до регіональних авіаперевезень у майбутньому.

"60% регіональних польотів у Новій Зеландії коротші за 350 км, а приблизно 85% нашої електроенергії - з відновлюваних джерел. Це ідеальна лабораторія для тестування літаків нового покоління", - наголосив генеральний директор Air New Zealand Нікіл Равішанкар.

Маршрут і особливості літака

Після етапу випробувань у Гамільтоні електролітак вирушить на південь - до Веллінгтона, з проміжними посадками в Таупо, Нейпірі та Палмерстон-Норті. Найскладніший етап запланований на кінець січня - перетин протоки Кука до Бленгайма, де погодні умови традиційно створюють виклик навіть для досвідчених пілотів.

Зазначається, що виробник літака, компанія BETA Technologies з Вермонта, створила повністю батарейне повітряне судно із традиційною схемою зльоту та посадки, що дозволяє використовувати стандартну інфраструктуру аеропортів.

Борт має запас ходу до 398 км та вміщує двоє пілотів і близько 5,6 куб. м вантажу. У Новій Зеландії його тестують на маршрутах із дальністю до 200 км. Для підзарядки в Гамільтоні, Веллінгтоні та Бленгаймі встановили мобільні зарядні станції потужністю 65 кВт, які забезпечують поповнення енергії за півтори години. Їх профінансував природоохоронний фонд Air New Zealand.

До тестової програми залучені авіакомпанія, виробник, Управління цивільної авіації (CAA) та партнери-аеропорти. Двоє пілотів Air New Zealand - Ендрю Мерсер та Джеймс Овен - працюють разом із командою BETA, виконуючи польоти в різних умовах для формування повної картини реальної експлуатації.

Йдеться, що після церемонії благословення 17 жовтня 2025 року літак уперше піднявся в небо над Таурангою і того ж дня прибув до Гамільтона.

"Цей запуск - важливий етап для BETA, адже ми готуємо технологію до роботи в складних реальних умовах", - заявив директор глобальних продажів BETA Technologies Саймон Ньюітт.

Водночас глава CAA Кейн Патена визнав, що нові авіаційні технології часто "не вписуються у чинні правила", тому демонстратор дає регулятору можливість вибудувати чіткі вимоги для їхньої безпечної інтеграції.

За даними ЗМІ, літак залишатиметься в Новій Зеландії до початку 2026 року. Зібрані дані стануть основою для розвитку низьковуглецевих та економічно доступних авіасервісів у майбутньому. Після завершення програми машина повернеться до США, щоб перейти до наступного етапу створення комерційних електричних літаків.

