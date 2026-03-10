У війні в Ірані є два переможці, і жоден з них не Америка, - оглядач WP

Перебої в постачанні нафти вигідні Росії, а Іран відволікає увагу від Китаю.

США витрачають багато коштів на війну в Ірані, і ціна цього конфлікту ускладнить конкуренцію з набагато більш значними супротивниками, зокрема, з союзниками Ірану - Росією і Китаєм. Про це пише у своїй колонці оглядач The Washington Post Макс Бут.

Він зазначає, що Росія вже отримує вигоду від війни з Іраном. Зростання цін на нафту (понад 100 доларів за барель у неділю порівняно з 73 доларами за барель напередодні війни) і рішення Трампа послабити санкції проти Індії за купівлю російської нафти допоможуть фінансувати російську військову машину. США також швидко витрачають обмежені запаси ракет, особливо зенітних ракет-перехоплювачів, які вкрай необхідні Україні.

"Уявіть, скільки об'єктів енергетичної інфраструктури України – і скільки українських мирних жителів – могли б пережити зиму, якби Трамп відправив в Україну більше ракет Patriot, а не на те, що один журналіст назвав "війною за примхою" з Іраном", – підкреслює Бут.

Крім того, хоча початковий успіх американської бомбардувальної кампанії може мати стримуючий ефект на Китай, продемонструвавши військову міць США, але ракети, що швидко витрачаються, також необхідні для захисту Тайваню – і їх поповнення займе багато часу.

При цьому вся енергія і увага, які США спрямовують на Близький Схід, є ще одним відволікаючим фактором від зростаючого економічного і військового виклику з боку Китаю.

Так, Австралійський інститут стратегічної політики повідомляє, що Китай зараз випереджає США в дослідженнях по 66 з 74 передових технологій, включаючи штучний інтелект, надпровідники, квантові обчислення і оптичний зв'язок. Китай вже виробляє приблизно 70 відсотків світових електромобілів, 80 відсотків смартфонів, 80 відсотків літій-іонних батарей і 90 відсотків безпілотників.

Китай також стрімко нарощує військову міць. Пентагон повідомляє, що Пекін "продовжує неухильно просуватися" до мети Сі Цзіньпіна – "бути здатним вести і перемогти війну проти Тайваню до кінця 2027 року". Китай володіє найбільшим у світі військово-морським флотом і швидко розширює свої балістичні ракетні та ядерні сили. Китай також будує підводні човни, здатні наносити ядерні удари поблизу материкової частини США.

"Поки що рано говорити про те, хто переможе у війні між Сполученими Штатами та Іраном. Але на даний момент я б поставив на Росію і Китай", – підкреслює аналітик.

Трамп і війна в Ірані

Раніше Трамп заявив, що війна в Ірані "практично завершена".

"Я думаю, що війна практично завершена. У них немає флоту, немає засобів зв'язку, у них немає військово-повітряних сил. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі у них нічого не залишилося", – заявив він.

Також, за даними ЗМІ, Трамп допустив ліквідацію Моджтаби Хаменеї, нового Верховного лідера Ірану, сина Алі Хаменеї. Це може статися, якщо він не захоче поступитися вимогам США щодо ядерної програми Тегерана.

