Будь-які виявлені пристрої будуть конфісковані поліцією Дубая.

Дубайська авіакомпанія Emirates Airlines заборонила своїм пасажирам проносити пейджери і рації на рейси.

Заборона послідувала після недавніх вибухів таких пристроїв у членів ліванського угруповання "Хезболла", пише Reuters. "Усім пасажирам, які подорожують до, з або через Дубай, заборонено провозити пейджери і рації в зареєстрованому багажі або ручній поклажі", - заявили в авіакомпанії.

Керівництво авіаперевізника додало, що будь-які виявлені пристрої будуть конфісковані поліцією Дубая в рамках посилених заходів безпеки.

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Одна з найбільших авіакомпаній світу також оголосила, що призупиняє польоти до Іраку та Ірану до вівторка, а польоти до Лівану будуть припинені до 15 жовтня. При цьому авіакомпанія відновлює обслуговування в Йорданії вже завтра.

Вибухи пейджерів "Хезболли"

17 вересня в Лівані одночасно вибухнули понад 3 тис. пейджерів, придбаних терористичним угрупованням "Хезболла". У такий спосіб убито 12 терористів, тисячі було поранено. В угрупованні це назвали найбільшим провалом у роботі служб безпеки за останній час і звинуватили в усьому Ізраїль.

При цьому ізраїльська сторона досі ніяк не прокоментувала ці вибухи.

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