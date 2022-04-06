У доповіді експертів говориться, що російські сили, виведені з північної частини Київської області, швидше за все, є "витратою сил" і "навряд чи будуть ефективні де-небудь ще"

Недавні успіхи російських військ у Харкові можуть підготувати ґрунт для того, щоб Слов'янськ став наступною метою російського наступу.

Про це йдеться в доповіді, опублікованій в понеділок військовими експертами Вашингтонського інституту вивчення війни, аналітичного центру, що відстежує хід війни в Україні, повідомляє CNN.

"Зусилля російських військ, що наступають з Ізюма, щодо захоплення Слов'янська, ймовірно, виявляться наступною ключовою битвою війни в Україні, що може дати російським силам потенційні шляхи для відсікання українських сил на сході", йдеться в повідомленні.

"Якщо російські сили взагалі не зможуть взяти Слов'янськ, російські лобові атаки на Донбасі навряд чи зможуть самостійно прорвати українську оборону, а кампанія Росії з повного захоплення Луганської та Донецької областей, швидше за все, зазнає невдачі", — йдеться в повідомленні.

У доповіді говориться, що російські сили, виведені з північної частини Київської області, швидше за все, є "витратою сил" і "навряд чи будуть ефективні де-небудь ще", попри зусилля по їх передислокації.

Зусилля Росії з формування резервів і заповнення втрат серед офіцерів продовжують стикатися з серйозними проблемами, йдеться в повідомленні з посиланням на Генштаб України.

Нагадаємо, за даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти вже пішли у наступ від Ізюма в бік Слов'янська і Краматорська.

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