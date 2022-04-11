Електропоїзди будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом.

АТ "Укрзалізниця" призначила на 11 квітня додаткові евакуаційні поїзди з Покровська та Слов’янська Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

Зі станції Покровськ вирушать такі поїзди:

№233 "Покровськ – Чоп" о 15:00

№235 "Покровськ – Чернівці" о 17:30.

Зі станції Слов’янськ

о 17:00 вирушить потяг №273 Слов’янськ – Львів.

"Електропоїзди будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом", – йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" радять пасажирам стежити за оголошеннями на вокзалі.

"Укрзалізниця", попри удари ворога по залізничній інфраструктурі, продовжує евакуаційні рейси з Донбасу. Завдання компанії – вивезти якомога більше людей з Донбасу в більш безпечні регіони.

Напередодні Олексій Арестович анонсував два тижні важких боїв на Донбасі, які визначать долю наступної фази війни. За його словами, з варіантом захоплення Донбасу не змириться ні український народ, ні армія, ні президент.

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