Росія в прольоті: Індія схвалила закупівлю гігантської партії винищувачів Rafale, – ЗМІ

Французький Dassault Rafale є одним із найпопулярніших винищувачів на світовому ринку.

Індія схвалила закупівлю зброї на суму близько 40 мільярдів доларів, включно з 114 французькими винищувачами Dassault Rafale, шістьма американськими патрульними літаками, а також ракетами. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg.

Рішення нібито ухвалене Радою з питань оборонних закупівель (DAC) під керівництвом Раджнатха Сінгха. В самій Індії можливу угоди вже назвали "мега-контрактом усіх часів".

Передбачається, що вартість майбутнього контракту з Dassault Aviation становитиме 39 млрд. доларів. За даними місцевих ЗМІ, близько 20 крилатих машин поставить безпосередньо Dassault, а решту виготовлять на внутрішніх виробничих потужностях Індії.

Таким чином, візит Макрона до Індії, який відбудеться наступного тижня, може стати дійсно історичною подією. Він дозволить Франції зберегти статус одного з головних військово-технічних партнерів Індії та остаточно замінити РФ, яка тривалий час активно постачала зброю Нью-Делі.

Нагадаємо, раніше Франція та Індія вже уклали контракт на 36 винищувачів Rafale. Пізніше було підписано ще одну угоду на постачання 26 палубних літаків Rafale M для індійських авіаносців.

Dassault Rafale – інші новини

Сьогодні французький Dassault Rafale є одним із найпопулярніших винищувачів на світовому ринку. Літак активно експлуатують у Європі, Азії та Африці. Серед можливих майбутніх операторів – Україна.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Київ планує замовити у Франції 100 винищувачів Dassault Rafale.

За оцінками фахівців, з урахуванням обслуговування, сотня літаків Rafale може обійтися Україні у понад 70 млрд євро. Серед інших варіантів називали шведський Gripen E/F, який коштує дешевше.

Постачання нових літаків вимагає не лише грошей, а й часу. За оцінками фахівців, за найсприятливіших умов Україна отримає першу ескадрилью з нових Gripen E/F або Rafale тільки у 2030-х роках, а останні винищувачі надійдуть у 2040-х.

