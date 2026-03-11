Dassault представила абсолютно новий літак, який може змінити ринок (фото)

Falcon 10X покликаний конкурувати з найбільшими моделями від Bombardier та Gulfstream.

Французька компанія Dassault Aviation представила свій новий дальньомагістральний бізнес-джет Falcon 10X. Про це повідомляє Reuters.

За допомогою Falcon 10X компанія Dassault хоче кинути виклик північноамериканським конкурентам у сегменті розкішних бізнес-джетів. Передбачається, що новинка конкуруватиме з найбільшими моделями від компаній Bombardier та Gulfstream.

Новий літак вартістю $80 мільйонів має дуже великий внутрішній простір (як для свого класу). Дальність польоту Falcon 10X становитиме 13 900 км. Таким чином, він зможе з’єднувати такі міста, як Нью-Йорк і Шанхай. Відомо, що машина оснащена двигунами британської компанії Rolls-Royce.

Презентація нового "летючого пентхаусу" відбувається на тлі конкуренції виробників літаків за ультразаможних клієнтів та глав держав у сегменті розкішних літаків.

Генеральний директор Dassault Ерік Трап'є зазначив, що основну частку очікуваних продажів складуть корпорації. "Роль цього літака – долати дуже великі відстані, забезпечуючи при цьому максимальний комфорт і безпеку", – повідомив він.

Літак, який спочатку очікували побачити в експлуатації наприкінці 2025 року, а потім у 2027-му, здійснить перший політ "незабаром" і надійде в експлуатацію ближче до кінця десятиліття.

Експерти звертають увагу на те, що модель презентували у розпалі нової війни на Близькому Сході, яка теоретично може вдарити по ринку розкішних літаків.

Сам Ерік Трап'є вважає, що наразі занадто рано оцінювати вплив конфлікту на ринок бізнес-джетів. "Негайного впливу немає, але існують ризики", – додав він.

Компанію Dassault знають в першу чергу як розробника і виробника винищувача четвертого покоління Dassault Rafale, який сьогодні є дуже популярним на світовому ринку.

Раніше УНІАН повідомляв, що Індія може додатково закупити ще 114 літаків Dassault Rafale. Передбачається, що вартість контракту становитиме близько 40 млрд. доларів.

Україна також проявляє великий інтерес до європейського літака. Втім, на заваді купівлі машин може стати нестача коштів – на думку фахівців, 100 Rafale можуть коштувати Києву понад 70 млрд євро з урахуванням обслуговування.

