Всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян, внаслідок чого поранень зазнали троє людей.
Як йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайний ситуації (ДСНС), у Фастові внаслідок удару виникли пожежі, є руйнування на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо.
Крім того, рятувальники додали, що у селі Нові Петрівці, внаслідок потрапляння уламків БпЛА виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв. м. Також у цьому населеному пункті сталося загорання трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок та ще 6 будинків пошкоджено.
А у селі Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнація приватної будівлі.
"Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають", - зазначили рятувальники.
Нічний удар по Україні
З вечора окупанти почали атакувати Україну дронами, а під ранок запустили ракети. Під ударом знаходилася Київська область та західні області.
Наразі відомо, що на Київщині постраждали троє людей. Також через атаку фастівський залізничний вокзал змінено графік руху поїздів.