В агентстві зазначили, що доступна ліквідність є недостатньою для покриття виплат за банківським кредитом.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило довгостроковий рейтинг дефолту емітента і пріоритетні незабезпечені рейтинги боргу АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у список Rating Watch Negative (RWN) через обмежену ліквідність.

Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.

"Дана рейтингова дія відображає думку агентства, що обмежена, доступна для використання ліквідність "Укрзалізниці" не повністю покриває обслуговування боргу в 2021 році з урахуванням невизначеності щодо темпів відновлення економіки після пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

У Fitch зазначають, що графік погашення боргу УЗ на 2021 рік включає виплату до 5,69 млрд грн за три квартали.

При цьому доступна для використання ліквідність "Укрзалізниці" є недостатньою для покриття очікуваних виплат за кредитом від банку (116 млн дол., що еквівалентно 3,225 млрд грн), термін за яким настає 30 травня. Доступна для використання ліквідність у компанії (станом на 26 квітня 2021 року) становить 3,13 млрд грн.

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За даними Fitch, сумарний борг УЗ на кінець 2020 року становив 36,699 млрд грн (35,015 млрд грн у 2019 році). При цьому борг компанії в 2020 році на 91,2% був номінований в іноземній валюті (на 92,1% у 2019 році).

"На компанію негативно вплинув економічний шок, спричинений пандемією коронавірусу, включаючи скорочення ВВП України, заходи щодо стримування поширення вірусу і ослаблення національної валюти. Так, основне джерело доходів "Укрзалізниці" (сегмент вантажних перевезень) зазнало негативного тиску в 2020 році при істотному ризику нижчих темпів відновлення в 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

У квітні міжнародне кредитне агентство Standard & Poors знизило кредитний рейтинг акціонерної компанії «Укрзалізниця» (УЗ) з рівня «B-» до рівня «CCC».

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Автор: Ганна Нагорна