Після довгих років розробки Росія нарешті отримала 'новий' регіональний літак-заміну 'Ан'

Іл-114-300 являє собою глибоко модернізовану версію радянського Іл-114.

Відбулася знакова подія для російської цивільної авіації – Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) сертифікувало регіональний турбогвинтовий літак Іл-114-300, що дозволяє розпочати серійне виробництво машини. Про це повідомила "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК).

"Свідоцтво про схвалення головної зміни конструкції літака Іл-114-300 – це його "вхідний квиток" на вітчизняний ринок цивільної авіації", – заявив російський віцепрем’єр Денис Мантуров.

Він додав, що підприємства корпорації "Ростех" провели глибоку модернізацію практично всіх систем повітряного судна.

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Літак виконали в базовій компоновці на 66 місць. Він оснащений новими російськими турбогвинтовими двигунами, оновленою авіонікою, цифровим пілотажно-навігаційним комплексом та ергономічним інтер’єром пасажирського салону.

Відомо, що турбогвинтовий Іл-114-300 був розроблений в Авіаційному комплексі ім. Іллюшина. Він призначений для розвитку регіонального авіасполучення РФ – передбачається, що особливо літак буде затребуваний на Далекому Сході. Виробництво машин здійснюватиметься в Луховицях, де перебувають три серійні машини на різних етапах збірки.

Іл-114-300 покликаний замінити застарілі радянські Ан-24 та Ан-26, які все ще активно використовує Росія. За словами росіян, Іл-114-300 можна експлуатувати навіть на невеликих аеродромах із короткими злітно-посадковими смугами.

Іл-114-300 – що відомо

Російська сторона позиціонує Іл-114-300 як "найновіший" літак, однак це радше пропагандистський трюк. Фактично йдеться про модернізовану версію радянського Іл-114, перший політ якого відбувся 29 березня 1990 року. Сам Іл-114-300 створювали більше десяти років.

Варто сказати, що базова радянська версія не набула популярності й не вважалася вдалою. За відкритими даними, за весь період виробництва було випущено лише близько 20 одиниць Іл-114.

За даними з відкритих джерел, для уніфікації з проблемним військово-транспортним Іл-112 на модернізованому Іл-114-300 встановили два турбогвинтові двигуни ТВ7-117СТ-01 із новими "малошумними" шестилопатевими гвинтами. Росіяни сподіваються, що Іл-114-300 буде затребуваний не лише в самій РФ, а й в інших країнах, зокрема в Індії.

Російське цивільне авіабудування – останні новини

Співпраця з Індією має критичне значення для Росії, яка неодноразово зривала терміни виробництва нових авіалайнерів. Після початку повномасштабної війни фахівці ОАК змогли виготовити лише поодинокі придатні до експлуатації пасажирські літаки.

При цьому, за даними Служби зовнішньої розвідки України, до 2030 року Росія може втратити майже половину свого парку цивільної авіації. Це пов’язано з тим, що країна фактично відрізана від постачання нових літаків, запчастин і сервісного обслуговування.

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