Старий аеропорт закривають частково через побоювання, що вібрації від частих рейсів можуть пошкодити фундаменти храмового комплексу Ангкор-Ват.

У Камбоджі почав роботу новітній і найбільший аеропорт, покликаний служити модернізованими воротами до головної туристичної пам'ятки країни, - багатовікового храмового комплексу Ангкор-Ват у північно-західній провінції Сіємреап.

Першим в новому аеропорту приземлився рейс авіакомпанії Bangkok Airways із Таїланду, при цьому на перший день роботи в міжнародному аеропорту Сіемреап-Ангкор було заплановано ще 16 рейсів. Про це пише Independent.

Аеропорт був побудований за 1,1 мільярда доларів на 700 гектарах землі приблизно в 40 кілометрах на схід від Ангкор-Вата. Він має злітно-посадковою смугою довжиною 3600 метрів. Його будівництво розпочалося в 2020 році як заміна старому аеропорту, розташованому приблизно в 5 кілометрах від храмового комплексу. Його закривають частково через побоювання, що вібрації від частих рейсів можуть пошкодити фундаменти храмів.

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Новий аеропорт може обслуговувати 7 мільйонів пасажирів на рік, а з 2040 року планується збільшити потік до 12 мільйонів пасажирів на рік. Він був побудований в рамках 55-річної програми будівництва-експлуатації-передачі (БЕП) між Камбоджею та Китаєм.

За даними міністерства туризму, Камбоджа прийняла близько 3,5 мільйонів іноземних туристів за перші вісім місяців 2023 року, тоді як за весь 2019 рік - останній рік перед пандемією коронавірусу - її відвідало близько 6,6 мільйона іноземних туристів. Туризм вважається одним з основних стовпів, що підтримують економіку Камбоджі.

Заступник прем'єр-міністра Вонгсі Віссот, який очолив церемонію відкриття аеропорту, заявив, що новий аеропорт буде офіційно відкритий 16 листопада прем'єр-міністром Хун Мане і високопоставленими китайськими чиновниками.

Ще один аеропорт вартістю 1,5 мільярда доларів, що фінансується Китаєм, будується для обслуговування столиці Пномпеня. Новий міжнародний аеропорт Пномпеня, офіційно відомий як Міжнародний аеропорт Техо, розташований на площі 2600 гектарів і його будівництво планується завершити в 2024 році.

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