За перевезення пасажирів без тестів або сертифікатів водіям загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Центральний автовокзал в Києві втратив 40% рейсів в перший ранок після введення нових карантинних обмежень на транспорті.

Таку цифру під час брифінгу назвав представник компанії-оператора Центрального автовокзалу Максим Скляренко, передає РБК-Україна.

За його словами, перевізники вчора ввечері попередили, що не виставлять автобуси на рейси. Вони стали збирати пасажирів на нелегальній стоянці за вокзалом. А на офіційному автовокзалі залишилися переважно міжнародні перевізники.

На центральному автовокзалі працює рейдова група Нацполіції та Держспоживслужби, яка перевіряє наявність сертифікатів вакцинації або негативних тестів на COVID у водіїв і пасажирів.

За словами представника Держпродспоживслужби Віктора Сергієнка, рейдові групи сьогодні вийшли на офіційні об'єкти перевезень. А самих водіїв поліція перевірятиме на дорогах між областями. За перевезення пасажирів без тестів або сертифікатів їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. При цьому пасажирів висаджувати з автобусів не будуть.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу літака і пасажирів одного з цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, дія якої підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного додатку порталу "дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірус SARS-CoV-2, який дійсний 72 години.

Автор: Денис Прядко