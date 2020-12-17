Мер столиці запевняє, що місто робить все, аби наприкінці наступного року відкрити дві нові станції метро на Виноградар.

Київський метрополітен цього року перевіз на 40% менше пасажирів у порівнянні з попереднім роком.

Читайте такожУ Києві після багатогодинної перерви відновили роботу дві центральних станції метроЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2020 році.

«Послугами столичного метрополітену скорисалися цього року понад 250 млн пасажирів. Це на 40% менше, ніж у минулому році. Ми розуміємо, що два місяці в нас був жорсткий локдаун. І вперше за 60 років існування Київського метрополітену він не працював», - прокоментував мер.

Він зазначив, що цей час метроплітен використав для ремонту вагонів і облаштування станцій зручними системами доступу для людей з інвалідністю.

Кличко нагадав також, що цього року 51 станцію метро покрили швидкісним інтернетом. І до кінця року останню станцію – «Теремки» – також забезпечать 4G.

«Ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити 2 нові станції – «Мостицька» і «Проспект Правди» – в напрямку Виноградаря», – заявив Кличко.

Мер зазначив, що місто продовжує впроваджувати систему єдиного електронного квитка в міському громадському транспорті.

«Є, звичайно, деякі складнощі, які ми виправляємо в процесі роботи. Але в Києві вже встановили 600 автоматів для поповнення смарт-карт, реалізували вже понад 730 тисяч карток. Щодня електронним квитком в громадському транспорті користуються більш як 1 млн пасажирів», - повідомив він.

Щодо роботи наземного пасажирського транспорту мер поінформував, що восени цього року Київ отримав понад 160 із 200 нових сучасних автобусів МАЗ, наступна партія має надійти найближчим часом.

«Також до кінця грудня ми отримаємо 15 нових тролейбусів, що закупило місто. За останні кілька років столиця загалом закупила 139 нових тролейбусів, 67 сучасних трамваїв та 307 нових автобусів», - зазначив Кличко.

Київський метрополітен

20 листопада 2018 року «Київський метрополітен» уклав договір про будівництво метро на Виноградар з переможцем тендеру, проведеного в системі Prozorro, ВАТ «Київметробуд». Відповідно до тендерної документації, оголошено очікувану вартість робіт - 5 млрд 993 млн грн.

Відповідно до техніко-економічного обгрунтування, затверджено будівництво чотирьох станцій на новій ділянці лінії метро на Виноградар – дві з них у першій черзі будівництва і по одній станції – у другій та третій черзі (станції «Маршала Гречка» і «Виноградар»).

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Автор: Інна Андаліцька