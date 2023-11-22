Китайська новинка розганятиметься від 0 до 100 км/год трохи більш як за 2 секунди.

Китайський виробник електромобілів HiPhi презентував новий електричний гіперкар наступного покоління. Про це повідомляє прес-служба китайського виробника.

"HiPhi A демонструватиме надзвичайну продуктивність із розгоном 0−100 км/год трохи більше ніж за 2 секунди та цільовою максимальною швидкістю майже 300 км/год", - йдеться у повідомленні.

За словами виробника, "двигуни HiPhi A є легкі, компактні, надтихі і їх можна модернізувати". Також новий електричний гіперкар матиме передній одномоторний привід і задній двомоторний привід із максимальною потужністю до 1305 кінських сил.

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Зазначається, що гіперкар HiPhi A буде вироблено обмеженою серією. Автомобіль був створений у співпраці з WESAIL New Energy Automotive.

Початок виробництва та поставки гіперкару заплановані на перший квартал 2025 року. Більше деталей та характеристик компанія пообіцяла розкрити у найближчі місяці.

Ринок електромобілів - останні новини

Нещодавно повідомлялося, що світовий ринок електромобілів у вересні з початку року зріс на 34%. При цьому продажі електромобілів у найбільшому автомобільному ринку світу - Китаї - зросли на 29%.

У листопаді стало відомо, що Apple планує випустити свій перший автомобіль ближче до 2030 року. Відмічається, що Apple Car є одним з найбільш ймовірних кандидатів на наступний революційний продукт Apple, який "переверне ринок".

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