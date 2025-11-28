У Європі це обов'язкова вимога для всіх транспортних засобів.

В Україні планують запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Наразі ця вимога діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв’ю ЦТС.

"Великий напрямок, який буде для України непростим політично - це впровадження обов’язкового технічного контролю. Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто", - зазначив заступник міністра.

За його словами, нині в Україні він діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів, але в Європі це обов’язковий основоположний регламент. Крім того, в Україні має запрацювати придорожній технічний контроль. Таким чином українські контрольні служби матимуть можливість зупинити на дорозі авто і повноцінно перевірити технічний стан транспортного засобу.

"Це буде непростий документ, але ми працюємо над тим, щоби це зробити", - відмітив Деркач.

У Мінрозвитку також працюють над розробкою законопроєкту, який змінить підхід до сертифікації вживаних автомобілів, які завезли в Україну. Оскільки, за словами заступника міністра, нинішня сертифікація - неефективний і часто корупційний інструмент, який не має аналогів у ЄС.

"Будемо його змінювати на обов’язковий технічний контроль. Тобто вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль. Це ще один підхід, який крок за кроком приведе нас до обов’язкового технічного контролю для всіх автомобілів", - додав Деркач.

Для власників автомобілів в Україні існує спеціальна процедура техогляду, під час якої перевіряють справність засобу. Зазвичай послуга обов’язкова для комерційного транспорту, але в деяких випадках її треба пройти і водіям приватних авто. В травні цього року ціни на дану послугу підняли. Для легкових авто ця процедура коштує 1700 гривень, а для вантажівок – 2300 гривень.

12 листопада стало відомо, що в Україні перестали видавати паперові свідоцтва про закінчення теоретичного або практичного курсу навчання в автошколах. Таким чином після завершення навчання автошкола самостійно вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС.

