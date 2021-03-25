Буксири намагаються зрушити судно з місця.

Спроби зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, що перекрив рух по Суецькому каналу, поки не дали жодних результатів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Як йдеться в сюжеті, в рятувальній операції задіяні щонайменше вісім буксирів, проте нічний відлив значно сповільнив всі роботи.

В адміністрації каналу повідомили, що за оптимістичними прогнозами рятувальна операція затягнеться ще на два дні. Весь цей час рух в обидва боки на каналі, який пов'язує Європу та Азію, залишатиметься заблокованим.

Reuters також повідомляє про те, що буксири намагаються зрушити судно з місця, проте на цей час транзит товарів через один з найбільш завантажених у світі каналів заблоковано в обох напрямках.

Що цьому передувало

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне та Червоне моря.

Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині.

Корабель 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий у 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

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Автор: Олена Коваленко