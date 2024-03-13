Раніше протестувальники заявили, що взагалі розблокують цей пункт пропуску для вантажних авто.

Польські фермери, які нещодавно відзначились сутичками з поліцією, збільшили кількість вантажівок, які пропускають через прикордонний пункт "Дорогуськ", але відмовилися від своєї обіцянки повністю його розблокувати. Про це повідомляє Reuters.

Лідер протестувальників Войцех Лось заявив, що кількість вантажівок, яким дозволений проїзд, збільшили до 5 на годину, тоді як раніше пропускали не більше 1-2.

Він висловив жаль щодо нещодавніх планів відносно повного розблокування пункту пропуску. "Деякі організатори хотіли цього, але, на жаль, серед протестувальників не було повної згоди, і зрештою ми домовилися, що збільшимо кількість вантажівок, що пропускаються, до п'яти на годину", – говорить Войцех Лось.

Відео дня

Фермери в Польщі та в усьому ЄС закликають до зміни обмежень, накладених на них "зеленим" планом, який передбачає боротьбу зі змінами клімату. Також протестувальники закликають до повторного введення мит на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які були скасовані після нападу РФ.

Ситуація на кордоні – останні новини

Раніше повідомлялось, що поляки відновили блокаду пункту пропуску "Краківець", який нещодавно було розблоковано. За інформацією польської сторони, блокування руху вантажних авто розпочали о 10:00 за варшавським часом. При цьому рух легкових авто та автобусів в обидва напрямки повинен здійснюватися без перешкод.

Нагадаємо, у понеділок віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що протестувальники почали зупиняти автобуси з українськими громадянами.

Вас також можуть зацікавити новини: